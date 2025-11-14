A Prefeitura de Manaus inicia, nesta sexta-feira (14/11), o período de inscrições para o concurso público da Controladoria-Geral do Município (CGM), conforme previsto no Edital nº 2, de 7 de novembro de 2025, publicado no Diário Oficial do Município.

O titular da CGM, Alessandro Moreira, destacou a importância da chegada dos novos profissionais a partir de 2026:

“Esse concurso vai trazer mais qualidade aos serviços públicos, com profissionais capacitados em engenharia civil para auditorias de obras, advogados para programas de integridade e compliance, contadores para auditorias contábeis, além de servidores de nível superior geral e nível médio, todos essenciais para nossas futuras ações”.

Inscrições

Vagas e salários

  • Total: 35 vagas
    • 25 vagas – Auditor Municipal de Controle Interno (nível superior)
    • 10 vagas – Técnico Municipal de Controle Interno (nível médio)
  • Salários iniciais:
    • Nível médio: R$ 6.000,00
    • Nível superior: R$ 10.000,00
  • Jornada: 40 horas semanais
  • Cadastro de reserva previsto para futuras convocações.

Taxas de inscrição

  • Nível médio: R$ 130
  • Nível superior: R$ 180
  • Permitida inscrição em até dois cargos, desde que as provas ocorram em turnos diferentes.

Condições especiais

Candidatos que precisarem de atendimento especial devem:

  • Solicitar no ato da inscrição;
  • Enviar a documentação até 16 de dezembro de 2025.

Leia mais

Provas do concurso da Aleam estão confirmadas para 14 de dezembro