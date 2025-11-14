A Prefeitura de Manaus inicia, nesta sexta-feira (14/11), o período de inscrições para o concurso público da Controladoria-Geral do Município (CGM), conforme previsto no Edital nº 2, de 7 de novembro de 2025, publicado no Diário Oficial do Município.
O titular da CGM, Alessandro Moreira, destacou a importância da chegada dos novos profissionais a partir de 2026:
“Esse concurso vai trazer mais qualidade aos serviços públicos, com profissionais capacitados em engenharia civil para auditorias de obras, advogados para programas de integridade e compliance, contadores para auditorias contábeis, além de servidores de nível superior geral e nível médio, todos essenciais para nossas futuras ações”.
Inscrições
- Início: 14/11, às 15h
- Término: 15/12, às 15h
- Local: exclusivamente em www.institutoconsulplan.org.br
Vagas e salários
- Total: 35 vagas
- 25 vagas – Auditor Municipal de Controle Interno (nível superior)
- 10 vagas – Técnico Municipal de Controle Interno (nível médio)
- Salários iniciais:
- Nível médio: R$ 6.000,00
- Nível superior: R$ 10.000,00
- Jornada: 40 horas semanais
- Cadastro de reserva previsto para futuras convocações.
Taxas de inscrição
- Nível médio: R$ 130
- Nível superior: R$ 180
- Permitida inscrição em até dois cargos, desde que as provas ocorram em turnos diferentes.
Condições especiais
Candidatos que precisarem de atendimento especial devem:
- Solicitar no ato da inscrição;
- Enviar a documentação até 16 de dezembro de 2025.
