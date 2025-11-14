Serviço Público

Prefeitura abre inscrições para o concurso da Controladoria-Geral do Município, que oferece 35 vagas e salários de até R$ 10 mil; veja como participar.

A Prefeitura de Manaus inicia, nesta sexta-feira (14/11), o período de inscrições para o concurso público da Controladoria-Geral do Município (CGM), conforme previsto no Edital nº 2, de 7 de novembro de 2025, publicado no Diário Oficial do Município.

O titular da CGM, Alessandro Moreira, destacou a importância da chegada dos novos profissionais a partir de 2026:

“Esse concurso vai trazer mais qualidade aos serviços públicos, com profissionais capacitados em engenharia civil para auditorias de obras, advogados para programas de integridade e compliance, contadores para auditorias contábeis, além de servidores de nível superior geral e nível médio, todos essenciais para nossas futuras ações”.

Inscrições

Início: 14/11, às 15h

14/11, às 15h Término: 15/12, às 15h

15/12, às 15h Local: exclusivamente em www.institutoconsulplan.org.br

Vagas e salários

Total: 35 vagas 25 vagas – Auditor Municipal de Controle Interno (nível superior) 10 vagas – Técnico Municipal de Controle Interno (nível médio)

Salários iniciais: Nível médio: R$ 6.000,00 Nível superior: R$ 10.000,00

Jornada: 40 horas semanais

40 horas semanais Cadastro de reserva previsto para futuras convocações.

Taxas de inscrição

Nível médio: R$ 130

Nível superior: R$ 180

Permitida inscrição em até dois cargos, desde que as provas ocorram em turnos diferentes.

Condições especiais

Candidatos que precisarem de atendimento especial devem:

Solicitar no ato da inscrição ;

; Enviar a documentação até 16 de dezembro de 2025.

