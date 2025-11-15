Lutador

Octacampeão de jiu-jítsu lança sua autobiografia durante a Feira de Artes Marciais 2025, realizada no Centro de Convenções Vasco Vasques.

O octacampeão mundial de jiu-jítsu e ex-lutador de MMA Ronaldo “Jacaré” Souza irá marcar presença na Feira de Artes Marciais 2025, que será realizada nos dias 21 e 22 de novembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus.

Durante o evento, o atleta fará o lançamento de sua autobiografia “Desistir Nunca Foi a Opção”, obra que retrata sua trajetória de superação e sucesso dentro e fora dos tatames.

Como tudo começou

Foto: Divulgação

O livro traz histórias inspiradoras da carreira de Jacaré — desde os desafios enfrentados na infância até as conquistas que o tornaram um dos nomes mais respeitados das artes marciais brasileiras no cenário internacional. A sessão de autógrafos e o bate-papo com o público ocorrerão dentro da programação oficial da feira, que também reunirá esporte, negócios, conhecimento e cultura marcial.

“A Feira de Artes Marciais é a oportunidade perfeita para conhecer tudo sobre o universo das lutas e a cultura marcial”, afirma o nutricionista Antonio Neto Cerveira, organizador e CEO da empresa Evolution Promoções e Eventos.

“Queremos reunir toda a cadeia produtiva das artes marciais em um único lugar — atletas, fãs, professores, empresários e patrocinadores. É um grande movimento de valorização do esporte, da saúde e do empreendedorismo ligado às lutas”, conclui o promoter.

Um fim de semana de imersão no mundo das artes marciais

Com programação intensa nos dois dias, a Feira de Artes Marciais 2025 reunirá seminários técnicos, aulas ao vivo, stands de academias e lojas especializadas, produtos fit e suplementos, além de atividades para atletas, famílias e projetos sociais.

O evento é aberto ao público e se consolida como o maior encontro marcial da Região Norte.

No tatame central de 140 m², mestres e atletas renomados ministrarão demonstrações e seminários práticos de Jiu-Jítsu Gi e Nogi, Muay Thai, Boxe e outras modalidades.

Além disso, a estrutura ainda contará com entrevistas, ativações de marcas e oportunidades de networking entre profissionais do esporte e empreendedores do segmento.

Foto: Divulgação

Ponto alto: Evolution Fight Night encerra o evento

O encerramento da feira, no sábado (22), será marcado pelo Evolution Fight Night, uma noite eletrizante com 14 combates de Jiu-Jítsu (Gi e Nogi), Muay Thai, Boxe e MMA.

Ainda, antes das lutas, o público poderá acompanhar entrevistas e encaradas ao vivo, em um verdadeiro espetáculo de emoção e técnica.

Patrocinadores e apoiadores

A Feira de Artes Marciais 2025 e o Evolution Fight Night contam com as seguintes parcerias públicas e privadas: Governo do Amazonas (Sedel e Amazonastur), Masterfrigo, Lavô Lavanderia (Vieiralves), Body Monster Suplementos, H2O Distribuidora, Amazônia Fórmula, Dilze Rezutto Protetor Bucal e Emanuel Sports & Marketing.

A programação do evento começa na sexta-feira (21), das 9h às 20h, com acesso totalmente aberto ao público. No sábado (22), a feira funciona das 9h às 17h, seguida pelo aguardado Evolution Fight Night, que acontece das 18h30 às 23h30. Os ingressos para a noite de lutas já estão à venda e podem ser adquiridos em: www.shopingressos.com.

Leia mais

Escola de Manaus abre vagas para professores em 12 cursos técnicos