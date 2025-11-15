Polícia

Na quinta-feira (13), dois homens, de 20 e 36 anos, foram presos em flagrante, suspeitos por envolvimento em esquema de receptação qualificada de peças automotivas furtadas. A prisão é resultado da segunda fase da Operação Controle Interno, por meio do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com a delegada Benvinda Gusmão, os autores são, respectivamente, funcionário e ex-funcionário de uma loja de motocicletas, no bairro Cidade Nova, zona norte.

“O modus operandi do crime se iniciava com o funcionário que trabalhava na loja e furtava as peças das motos que são de alto valor no mercado. Posteriormente ele as vendia para o ex-funcionário, que revendia para outras empresas locais”, explicou a delegada.

Segundo a delegada, após monitoramento pela equipe policial, os homens foram presos em flagrante. O homem que furtava as peças foi preso no bairro Cidade Nova, zona norte. Já o homem que as revendia foi preso na avenida Japurá, bairro Centro, zona sul. Com o segundo homem, foram apreendidas as referidas peças.

“Essa segunda fase é o andamento das investigações que estamos efetuando desde julho deste ano, quando houve outro furto de peças automotivas, praticadas por um homem, de 40 anos, que era proprietário de uma loja automotiva”, afirmou a delegada.

Conforme a delegada, nesta primeira prisão, com o homem foram apreendidas cerca de 47 peças automotivas que não tinham notas fiscais. Além deste material, foi apreendido com ele quatro aparelhos celulares e quatro computadores.

“Com a prisão dos dois homens, o funcionário e o ex-funcionário, é mais uma fase concluída da Operação Controle Interno, e continuaremos as investigações para a identificação de demais envolvidos no esquema criminoso”, afirmou a delegada.

Procedimentos

Os homens responderão por furto qualificado com abuso de confiança e receptação qualificada. Eles estão à disposição da Justiça.

Leia mais

Marido é preso após chegar em casa bêbado e agredir esposa no AM