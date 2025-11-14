OAB-AM

Advogada militante, colocou seu nome para tentar conquistar mais um desafio em sua carreira profissional

Com mais de 18 anos de trajetória na advocacia, Carmem Romero é uma das mulheres que integram a seleta lista de candidatas à vaga do Quinto Constitucional. Mestranda em Ciências Jurídicas pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa) e especialista em Direito do Trabalho e Tributário — além de possuir diversos cursos na área de Direito Criminal — a advogada militante, colocou seu nome para tentar conquistar mais um desafio em sua carreira profissional: o processo seletivo da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM), que definirá a lista sêxtupla ao Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

O início da carreira não foi fácil. Carmem começou a advogar em uma pequena sala com apenas um computador, uma mesa e uma cadeira, enfrentando as mesmas dificuldades que marcam o começo da trajetória de muitos profissionais da área. Ainda assim, jamais pensou em desistir e seguiu atendendo clientes que, gradualmente, passaram a procurar seus serviços.

“Como toda mulher em início de carreira, tive minhas dificuldades, mas sempre me empenhei para obter êxito em tudo o que faço. Cada desafio me fortalece’’. E neste processo para o Quinto Constitucional não será diferente. Em declarações anteriores, afirmou aos colegas advogados, que está pronta para assumir o cargo e fazer a diferença no Judiciário do Amazonas”, ressaltou a advogada.

Atuante nas áreas cível, criminal e trabalhista, Carmem Romero sempre dedicou seu trabalho à defesa de quem necessita ter seus direitos resguardados. É autora da tese que resultou na promoção de policiais civis do Estado do Amazonas junto ao TJAM.

Case de sucesso

Foto: Divulgação

Fundadora do escritório Carmem Romero Advogados & Associados, a advogada desenvolve trabalhos sociais e tem como principais bandeiras a defesa das prerrogativas da advocacia e a promoção da paridade de gênero.

É autora de obra sobre o local da prestação de serviços para fins de incidência tributária, realizou diversas mentorias estratégicas na advocacia criminal. Também realizou estudos e palestras sobre “O papel social da advocacia”, “Estelionato sentimental” e “Direitos no home office”.

Idealizadora de projetos sociais voltados para crianças e adolescentes, Carmem também orienta mães sobre o direito à laqueadura.

Seu trabalho é focado na questão social e no auxílio a quem realmente precisa. Defender crianças, adolescentes e mães — sejam elas atípicas ou não — tem sido uma constante na vida da profissional, buscando a melhoria da qualidade de vida da população mais carente.

Com uma trajetória pautada na ética e no exercício ininterrupto da advocacia, Carmem Romero colocou seu nome à disposição da classe jurídica na eleição do Quinto Constitucional, em um processo no qual a paridade de gênero é um dos pilares da regra eleitoral. Pesquisas internas apontam seu nome em crescente ascensão, resultado de sua intensa atuação e do reconhecimento entre colegas de profissão.

Amigos próximos de Carmem, afirmam que a advogada vem constantemente agradecendo o apoio dos colegas que têm caminhado ao seu lado e apoiado seu nome para um cargo tão importante no Judiciário do seu estado, e que a ética em tudo o que faz lhe credencia, diante da classe, para alcançar a vitória nesta eleição do Quinto Constitucional”.

