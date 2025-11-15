O Flamengo venceu o Sport por 5 a 1 neste sábado, na Arena Pernambuco, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca virou o jogo após as duas expulsões do time pernambucano. Marcaram para o Fla: Luiz Araújo, Juninho, Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Douglas Telles.
Com o resultado, o Sport está rebaixado para a Série B.
Tabela
O Flamengo chegou a 71 pontos e ultrapassou o Palmeiras, que ainda joga neste sábado contra o Santos e pode retomar a ponta. O Sport permanece na lanterna, com 17 pontos.
Jogo
O Sport abriu o placar aos 14 minutos, com Pablo. O Flamengo empatou aos 40, com Luiz Araújo, após a expulsão de Matheus Alexandre. No fim do primeiro tempo, Ramon Menezes também foi expulso, deixando o Sport com dois a menos.
Na etapa final, o Flamengo virou com Juninho e ampliou com Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Douglas Telles, fechando a goleada.