Tráfico de drogas

Apreensão é a maior já registrada em Amaturá e ocorreu após denúncia que levou a polícia a flagrar o transporte da droga dentro de um colchão.

Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante após a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apreender 23,5 quilos de drogas — entre elas 19 quilos de cocaína avaliados em R$ 1,5 milhão — escondidas dentro de um colchão, neste sábado (15/11), em Amaturá, a 909 quilômetros de Manaus.

A ação foi conduzida pela 49ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) e representa a maior apreensão de cocaína já registrada no município, segundo a corporação.

Como tudo aconteceu

A apreensão começou após denúncia anônima indicando que a suspeita havia chegado ao município transportando drogas dentro de um colchão e estava no porto pronta para embarcar o material para outro destino.

Os policiais localizaram a mulher no local indicado e, ao verificarem o colchão, encontraram os tabletes escondidos no interior da espuma. No total, foram apreendidos:

19 kg de cocaína

3,5 kg de maconha

1 kg de pasta base

23,5 kg de drogas ao todo

Investigações continuam

O delegado Felipe Carvalho informou que a polícia segue investigando para identificar quem forneceu o material e qual seria o destino final da carga.

Flagrante

A mulher foi autuada por tráfico de drogas e permanecerá à disposição da Justiça.

Leia mais

Mulher é presa com R$ 13 mil e drogas no interior do AM