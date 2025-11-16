Investigação

Condutor foi submetido a teste do bafômetro, que deu negativo, e levado à delegacia.

O motorista da picape Amarok, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante na tarde deste domingo (16), após um grave acidente na Avenida do Turismo, próximo ao Aeroporto Eduardo Gomes, que deixou duas pessoas mortas, incluindo Yasmin Ferreira, filha de um policial militar.

O veículo se envolveu em uma colisão com um Polo e um Siena, que foi lançado contra um poste e ficou de cabeça para baixo. O motorista do Siena morreu no local.

O condutor da Amarok foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo, e encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Testemunhas afirmam que a Amarok e o Polo seguiam em alta velocidade, possivelmente disputando um racha, quando provocaram a colisão.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o pai de Yasmin sendo amparado por outros policiais enquanto observa o corpo da filha caída na pista. O veículo em que Yasmin estava ainda não foi especificado.

Os feridos foram atendidos por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a hospitais da capital. O estado de saúde deles não foi informado.

Agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) continuam atuando na ocorrência. A Amarok capotou e ficou de lado, enquanto o Polo ficou destruído.

O impacto derrubou um poste, e o trânsito segue totalmente bloqueado nos dois sentidos. As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas.

