Beruri

Abusos foram praticados desde que a vítima tinha 10 anos

Um homem de 49 anos foi preso neste domingo (16), em Beruri, no interior do Amazonas, suspeito de estuprar a neta de 12 anos. Os abusos foram praticados desde que a vítima tinha 10 anos, segundo a Polícia Civil.

De acordo com o delegado Jailton Santos, a família da vítima morava em uma comunidade rural e tinham duas residências, sendo uma delas pertencente ao autor, que tinha livre acesso à adolescente.

“Os estupros ocorriam com frequência, com emprego de violência e ameaça, o que fez com que a vítima ficasse traumatizada. Ela passou a até a usar roupas largas para disfarçar as marcas que apareciam em seu corpo”, relatou o delegado.

Conforme o delegado, recentemente, a família da vítima mudou de endereço, o que não intimidou o criminoso a procurar novamente a adolescente. Devido à mudança, a vítima contou para sua mãe o histórico de abusos sofridos.

“Elas procuraram o Conselho Tutelar do município e, após a comunicação do fato, a vítima passou pela escuta especializada e foi submetida ao exame de corpo de delito, que comprovou os abusos sexuais”, informou.

Diante da gravidade dos fatos foi solicitado à Justiça o mandado de prisão preventiva em nome do autor, que foi deferido. A ordem judicial foi cumprida na comunidade Nossa Senhora do Livramento, zona rural do município.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

