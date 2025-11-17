O AGENTE SECRETO

Ator marca presença no Governors Awards e reforça expectativas por indicações de “O Agente Secreto” ao Oscar

Prontos para mais um ano na torcida pelo Brasil no Oscar? Com a escolha de “O Agente Secreto” como representante do país na competição e o nome de Wagner Moura aparecendo em listas de apostas para Melhor Ator, os brasileiros já entram no clima de expectativa por novas indicações ao prêmio máximo do cinema.

Neste domingo (16), Wagner esteve presente no Governors Awards, cerimônia da Academia do Oscar que distribui estatuetas honorárias — entre elas uma para Tom Cruise. Nesta segunda (17), o perfil oficial da premiação publicou uma foto do ator, que rapidamente recebeu uma enxurrada de comentários vindos do Brasil.

“Começou!”, declarou um internauta, animando a torcida. “Já podemos sonhar?”, perguntou outra seguidora. “O baiano tem o molho!”, brincaram muitos fãs.

“Próximo Oscar Winner”, profetizaram alguns.

Celebridades também apoiam Wagner Moura

Além do público, nomes conhecidos também manifestaram apoio ao ator. Colega de elenco em “O Agente Secreto”, Alice Carvalho celebrou a aparição: “Vai Waguito!”, escreveu em um comentário. Em outro, brincou: “O cheiro de lavanda exalando”. O cantor Tiago Iorc deixou seu recado: “Não cometam o erro do ano passado”, publicou.

No ano passado, a primeira aparição de Fernanda Torres — estrela de “Ainda Estou Aqui” — no perfil da Academia no Instagram ocorreu no mesmo evento ao qual Wagner compareceu. Meses depois, ela garantiu indicação a Melhor Atriz pelo longa, que também foi lembrado em Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, categoria na qual saiu vencedor.

Temporada de premiações começa com vitórias importantes

Wagner Moura abriu a temporada de premiações com destaque. Ele foi eleito Melhor Ator no Festival de Cannes, em maio, na estreia de “O Agente Secreto”. O diretor Kleber Mendonça Filho, que também esteve no Governors Awards, venceu como Melhor Diretor no festival.

Representante do Brasil no Oscar, o filme aparece entre as apostas para os cinco indicados a Melhor Filme Internacional em previsões de revistas renomadas, como Variety, The Hollywood Reporter e Indiewire. Wagner também figura nas listas de Melhor Ator, inclusive entre os favoritos.

