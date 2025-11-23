Feira de Artes Marciais

Evento encerrou a Feira de Artes Marciais com 13 lutas e dois cinturões conquistados por atletas amazonenses

Os atletas Lucas Batista e Pedro “KB” Castro foram os grandes astros da primeira edição do Evolution Fight Night, evento que reuniu um mix de artes marciais na noite do sábado (22), no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus. O show de lutas fechou a programação da Feira de Artes Marciais, que movimentou o espaço neste fim de semana, com seminários de jiu-jítsu, judô e muay thai.

A nova organização de lutas, que é presidida pelo nutricionista e empreendedor do esporte Antônio Neto Cerveira, contou com 13 combates no card, trazendo ao público desafios de Jiu-Jìtsu Gi e Nogi, Boxe, Muay Thai e MMA. O Evolution Fight Night teve o supercampeão mundial de jiu-jítsu Ronaldo Jacaré, ex-UFC, como presença VIP.

“O Evolution Fight Night, assim como a Feira de Artes Marciais, foi um sucesso absoluto de técnica e de público. Muito feliz pelos resultados alcançados nesses dois dias de programação. Gratidão a todos que acreditam nesse projeto de valorização das artes marciais”, disse o CEO do evento.

Cinturões ficaram em casa

No MMA, o principal destaque foi Lucas Batista. O atleta da equipe Cosme Júnior Muay Thai (Adrianópolis/Manaus) prometeu nocautear Daniel Cachoeira (CT Paixão Farias) e cumpriu o que falou. Bastaram dois minutos para um verdadeiro trator entrar em ação, minando o oponente com trocação franca em cima e golpes letais no ground and pound. Nocaute e prêmio de luta da noite, que valeu um dos dois cinturões em disputa no evento.

No boxe, o astro Pedro “KB” Castro (Term KB Boxing) foi dominante diante do duro adversário Leonardo “Tornado” Castro, da equipe Garagem do Boxe, de Roraima. Cinco rounds de muitos jabs, cruzados e diretos. Adrenalina nas alturas e público ensandecido. No final, melhor para o amazonense, que venceu a luta por decisão unânime e faturou o cinturão da categoria até 85 kg.

Patrocinadores e apoiadores

A Feira de Artes Marciais 2025 e o Evolution Fight Night contaram com as seguintes parcerias públicas e privadas: Governo do Amazonas (Sedel e Amazonastur), Masterfrigo, Lavô Lavanderia (Vieiralves), H2O Distribuidora, Amazônia Fórmula e Emanuel Sports & Marketing.

🔥 Resultados oficiais do Evolution Fight Night – 13 Lutas

📅 Dia: 22/11/2025 – no Centro de Convenções Vasco Vasques

🥋 Lutas de Jiu-Jítsu Nogi

Até 75kg: Isaque Almeida (White House) venceu Azzaf Benon por finalização em arm lock

Até 75kg: Marcos Marajó (Carioca Academy) venceu Geovanni Barbosa (Nova União) por pontos (4 a 0)

🥋 Lutas de Jiu-Jítsu Gi

Até 70 kg: LG Lorenzoni (Ribeiro JJ) venceu Gustavo Henrique (Dream Art) por finalização em estrangulamento

Sidney Lima (Team Cardoso) venceu Leo “Do Bronks” Pimentel (AJ/Jovens Embaixadores) por 3 a 2 nas vantagens

🔥 Lutas de Muay Thai

Até 60 kg: Jorge Luiz “Ligeirinho” venceu Eufrânio Silva por nocaute técnico no segundo round

Até 70 kg: Erivan Barbosa venceu Dom Ruan por nocaute no primeiro round

🥊 Lutas de Boxe

Até 50 kg: Ester Santos venceu Ana Gabriela por decisão unânime

Até 85 kg: Pedro “KB” Castro venceu Leonardo “Tornado” Uchoa por decisão unânime e conquistou o cinturão da categoria

Até 100 kg: Adriano “The Rock” Balby venceu Jackson Velasco por desistência médica no terceiro round

🦾 Lutas de MMA

Até 82 kg (combinado): Rainier Silva (Cosme Júnior/OR Team) venceu Felipe Vilar por decisão unânime

Até 66 kg: Maurício Almeida (X-Union) venceu Robson Lima (CTT) por decisão unânime

Até 93 kg: Mário Neto (Cosme Júnior) venceu Ângelo de Jesus (Carioca Academy) por decisão unânime

Até 77 kg: Lucas Batista venceu Daniel Cachoeira por nocaute técnico aos 2 minutos do primeiro round e conquistou o cinturão pela melhor luta da noite.

