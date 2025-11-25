STF

Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou nesta terça-feira (25) que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve começar a cumprir a pena a que foi condenado: 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista.

Bolsonaro já estava em prisão preventiva na Superintendência da Polícia Federal (PF) desde o sábado anterior (22). Pela decisão de Alexandre de Moraes, ele permanecerá nessa unidade para cumprir a pena.

“Determino o início do cumprimento da pena de Jair Messias Bolsonaro, em regime inicial fechado, da pena privativa de liberdade de 27 anos e três meses, sendo 24 anos e nove meses de reclusão (em regime fechado) e dois anos e seis meses de detenção”, diz a decisão de Moraes.

