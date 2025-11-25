Queimaduras

Operário caiu de cinco metros e sofreu queimaduras graves após explosão na Northpav.

Um homem identificado como Alan ficou gravemente ferido após uma explosão na usina de asfalto de uma empresa localizada na Comunidade Jacarezinho, zona rural de Itacoatiara, nesta segunda-feira (24).

Explosão atingiu trabalhador durante medição

Testemunhas informaram que o operário realizava uma medição na parte superior da estrutura industrial quando ocorreu a explosão. As labaredas atingiram Alan diretamente, provocando queimaduras graves.

Queda de cinco metros

Com o impacto da explosão, o trabalhador despencou de aproximadamente cinco metros. Apesar da altura, ele não sofreu fraturas.

Estado de saúde e transferência para Manaus

Alan sofreu queimaduras extensas nos braços, tórax e rosto. Ele recebeu atendimento no Hospital José Mendes, em Itacoatiara, e foi transferido para o Hospital 28 de Agosto, em Manaus, referência no tratamento de queimados. Apesar da gravidade das lesões, ele não corre risco de morte, mas permanece internado sem previsão de alta.

Causas da explosão serão investigadas

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Uma investigação deve apontar se houve falha humana, técnica ou estrutural no equipamento da usina.

