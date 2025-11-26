Fiscalização

Ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (26), no Rio Negro, próximo ao bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Cerca de 210 quilos de drogas foram apreendidos pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas (FICCO-AM) da Polícia Federal e o Grupo Especial de Fronteira de Mato Grosso (GFRON-MT). A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (26), no Rio Negro, próximo ao bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Após um levantamento de inteligência integrado, as equipes identificaram que um carregamento de drogas chegaria em um flutuante na região do Tarumã.

No local, os policiais encontraram três botes, sendo dois com fundo falso, contendo 210 quilos de maconha skunk e uma espingarda calibre 20. Um homem foi preso em flagrante com o carregamento. A ação causou um prejuízo estimado de R$ 4,5 milhões ao crime.

Combate ao tráfico de drogas

O comandante-geral da PMAM, coronel PM Klinger Paiva, destacou o impacto da operação:

“Nossas equipes estão atuando diuturnamente no combate ao tráfico e narcotráfico e essa é mais uma ação exitosa realizada pelas nossas equipes especializadas. A COE realizou este ano apreensões que somam mais de 14 toneladas e continua com ações ostensivas aliadas com informações de inteligência da PMAM e das agências parceiras.”

Com a apreensão, a PMAM chega a cerca de 25 toneladas de entorpecentes apreendidas em 2025, somando operações na capital e no interior do estado.

Todo o material apreendido foi apresentado na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Manaus.

(*) Com informações da assessoria

