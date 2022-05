Sabá e Wilson são vistos mais uma vez juntos na Compensa

Manaus (AM) – Wilson Lima (UB) deu mais um sinal de que Sabá Reis (Avante) tem grandes chances de ser o vice em sua chapa para a reeleição.

Nesta terça-feira (10), mais uma vez Wilson e Sabá foram vistos juntos nas ruas de Manaus, desta vez, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

O governador do Amazonas estava vistoriando obras de pavimentação das ruas da Compensa, junto com o secretário de infraestrutura (Seminf), Renato Júnior.

Nas redes sociais, Sabá elogiou o secretário Renato, o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida.

“Na Compensa com o governador Wilson Lima, acompanhando esse show de bola que vem dando meu amigo secretário Renato Junior. Parabéns prefeito David Almeida”, escreveu Reis.

Não é a primeira vez que os dois são vistos mais próximos nestes últimos dias. Nos eventos realizados pelo Governo e Prefeitura, enquanto cumprimentava as autoridades, o governador sempre fez questão de enfatizar a admiração que tem por Sabá.

Em meio aos risos e à euforia na solenidade no dia 29 de abril, Wilson fez uma saudação diferenciada para Sabá. ”Ele sabe que eu vou falar com ele e ele olha para o outro lado”, disse o governador em meio a gritos de ”Sabá, Sabá” e risos.

Em outro evento, do “Asfalta Manaus”, no dia 2 de maio, no bairro Alvorada, Wilson Lima rasgou elogios para o Sabá. “Eu imagino a satisfação do meu amigo Sabá que faz parte deste trabalho, que esteve no comando da secretaria de limpeza e começou um trabalho muito interessante, um trabalho de transformar a cidade de Manaus e de resgatar esse sentimento de pertencimento das pessoas que moram na cidade”.

Nos bastidores, Sabá é visto como a principal aposta de David Almeida para compor a chapa de Wilson Lima.

