Influenciadora compartilha vídeo motivacional, relata dificuldades no processo de emagrecimento

Thais Carla publicou, nesta segunda-feira (1), um vídeo motivacional no qual fala sobre os desafios de iniciar mudanças pessoais. A influenciadora também comentou seu processo de emagrecimento e reforçou que enfrenta dificuldades, apesar de parte do público acreditar que a nova rotina estaria sendo simples para ela.

No conteúdo divulgado em seu perfil no Instagram, Thais aparece refletindo sobre como costuma ser o começo de qualquer jornada.

O desabafo de Thais Carla

“A verdade é: ‘A gente nunca está pronto para começar nada’. A gente só está pronto no final. No final a gente se sente pronto, porque a gente começou. A gente começa inseguro, com medo, sem saber para onde ir e está tudo bem. O importante é sair da mesmice e tentar o novo. O novo dá medo mesmo e você vai começar sem saber fazer nada, e vai dar tudo certo no final”.

A influenciadora seguiu incentivando os seguidores a adotarem uma postura mais acolhedora consigo mesmos. Durante o registro, ela declarou: “Começar a dizer a si mesma: eu mereço tentar. Todo dia repete esse mantra. Eu estou aqui, estou dando a mão para você, estou com você”.

“Não está sendo fácil”

Em seguida, Thais comentou como tem lidado com a própria trajetória de transformação e reconheceu os obstáculos:

“Não está sendo fácil esse meu processo. Todo mundo acha que é fácil, mas não está sendo. Estou aqui com vocês, porque sei que nenhum processo na vida é fácil”.

Ao encerrar o vídeo, ela retoma o tom de incentivo e reforça que a ação inicial é fundamental para qualquer mudança. A influenciadora conclui: “Então, repita para você: eu mereço tentar. A gente tem que tentar, pelo menos. Bota a sua roupa de academia e levanta. Bora segundar!”.

Thais Carla já eliminou 72 kg

Desde a cirurgia bariátrica realizada em abril deste ano, Thais Carla já eliminou 72 kg. Nas redes sociais, ela mostra a rotina de exercícios físicos e registra as conquistas que a perda de peso permitiu alcançar — atividades que antes não conseguia realizar por conta das limitações.

(*) Com informações do Metrópoles

