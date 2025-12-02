Oportunidades

Objetivo é atualizar o banco de estagiários da instituição, que poderá ser utilizado em futuras convocações após a homologação do processo seletivo

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) abriu inscrições para o 4° Processo de Formação de Cadastro de Estagiários dos níveis médio e superior, exceto para o curso de Direito.

Benefícios e jornada de estágio

Para o nível médio, o MPAM oferece bolsa de R$ 1.100,22. Por outro lado, estudantes do nível superior recebem R$ 1.286,10.

Além disso, ambos têm direito a auxílio-transporte de R$ 220, seguro contra acidentes pessoais e jornada diária de quatro horas, conforme previsto no edital.

Como realizar a inscrição?

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela plataforma EAD MPAM até as 23h59 de 10 de dezembro de 2023. Ademais, o processo seletivo terá duas etapas:

cadastro online, de caráter eliminatório; e

prova objetiva, de caráter classificatório.

Podem participar estudantes de nível médio e acadêmicos de:

Administração;

Arquitetura;

Assistência Social;

Biblioteconomia;

Ciências da Computação;

Comunicação Social;

Contabilidade;

Engenharias;

Engenharia Florestal;

Estatística;

Farmácia;

Letras – Língua Inglesa;

Pedagogia;

Psicologia;

Serviço Social; e

Tecnologia da Informação.

Políticas de inclusão

O MPAM reserva vagas para candidatos com deficiência (PcDs) e candidatos negros (pretos e pardos), seguindo as políticas de inclusão adotadas pelo órgão.

No entanto, a formação do cadastro não garante convocação imediata, mas permite que os inscritos participem de seleções posteriores para vagas de estágio.

Prova e canais de informação

A prova objetiva está prevista para a manhã do dia 19 de dezembro, em local a ser divulgado. A íntegra do edital está disponível no Diário Oficial Eletrônico – Edição nº 2.178.

Por fim, para dúvidas, o MPAM disponibiliza o e-mail [email protected] e o telefone (92) 99114-2030. Confira o edital:

