O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) abriu inscrições para o 4° Processo de Formação de Cadastro de Estagiários dos níveis médio e superior, exceto para o curso de Direito.
O objetivo é atualizar o banco de estagiários da instituição, que poderá ser utilizado em futuras convocações após a homologação do processo seletivo.
Benefícios e jornada de estágio
Para o nível médio, o MPAM oferece bolsa de R$ 1.100,22. Por outro lado, estudantes do nível superior recebem R$ 1.286,10.
Além disso, ambos têm direito a auxílio-transporte de R$ 220, seguro contra acidentes pessoais e jornada diária de quatro horas, conforme previsto no edital.
Como realizar a inscrição?
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela plataforma EAD MPAM até as 23h59 de 10 de dezembro de 2023. Ademais, o processo seletivo terá duas etapas:
- cadastro online, de caráter eliminatório; e
- prova objetiva, de caráter classificatório.
Podem participar estudantes de nível médio e acadêmicos de:
- Administração;
- Arquitetura;
- Assistência Social;
- Biblioteconomia;
- Ciências da Computação;
- Comunicação Social;
- Contabilidade;
- Engenharias;
- Engenharia Florestal;
- Estatística;
- Farmácia;
- Letras – Língua Inglesa;
- Pedagogia;
- Psicologia;
- Serviço Social; e
- Tecnologia da Informação.
Políticas de inclusão
O MPAM reserva vagas para candidatos com deficiência (PcDs) e candidatos negros (pretos e pardos), seguindo as políticas de inclusão adotadas pelo órgão.
No entanto, a formação do cadastro não garante convocação imediata, mas permite que os inscritos participem de seleções posteriores para vagas de estágio.
Prova e canais de informação
A prova objetiva está prevista para a manhã do dia 19 de dezembro, em local a ser divulgado. A íntegra do edital está disponível no Diário Oficial Eletrônico – Edição nº 2.178.
Por fim, para dúvidas, o MPAM disponibiliza o e-mail [email protected] e o telefone (92) 99114-2030. Confira o edital:
