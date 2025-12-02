O Flamengo enfrenta o Ceará nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, com a chance de garantir antecipadamente o título do Brasileirão. A vitória permitirá ao clube organizar a logística para disputar o Intercontinental, que começa poucos dias após a conclusão do campeonato. O técnico Filipe Luís definirá o time completo após o último treino com todos os jogadores, incluindo os que estavam lesionados.
Flamengo e a reta final do Brasileirão
O título antecipado na penúltima rodada será fundamental para o planejamento do Rubro-Negro visando a disputa do Intercontinental. A prioridade do clube continua sendo o Brasileirão, mas a equipe vai a campo com o que tiver de melhor contra o Ceará. Filipe Luís terá um único treino completo nesta terça-feira para definir a escalação, sempre observando as orientações do departamento médico.
A diretoria rubro-negra acompanha atentamente o resultado da partida para programar o duelo contra o Mirassol e organizar a viagem para o Intercontinental. Caso conquiste o título, a equipe pode antecipar a viagem antes da última rodada do Brasileirão. A CBF estuda antecipar o jogo para sábado, mas o clube ainda não foi oficialmente comunicado. Se a partida não alterar a tabela, Filipe Luís pode optar por um time alternativo, incluindo jovens da base e atletas pouco utilizados.
Intercontinental: planejamento e desafios
O Flamengo estreia no torneio mundial dia 10 de dezembro contra o Cruz Azul, do México. Em caso de vitória, enfrenta o Pyramids, do Egito, três dias depois, e o vencedor disputará a decisão contra o PSG no dia 17. O diretor Bap criticou a logística do torneio:
“Acho que o Intercontinental é absolutamente injusto. Vamos chegar menos de 20 horas antes do jogo, e a gente perde dinheiro se cair no primeiro jogo. Olha o que aconteceu com o Botafogo ano passado. Outro dia estávamos discutindo Fair Play financeiro. Fair Play esportivo, não é legal o time campeão da Libertadores chegar para jogar com menos de 24 horas, fazer uma viagem de 15 horas, com 7 horas de fuso… Hoje vamos desfrutar, e segunda-feira vou decidir o que vamos fazer.”
O Flamengo conta com a possível volta de jogadores que estavam lesionados. Léo Ortiz disputa vaga com Danilo, enquanto Pedro trabalha para atuar em alguma partida do Intercontinental. Filipe Luís decidirá a escalação de acordo com o rendimento nos treinos e as recomendações médicas.
Classificação e chances do título
O Rubro-Negro lidera o Brasileirão com 75 pontos, enquanto o Palmeiras tem 70. Uma vitória simples diante do Ceará garante o título. Empate ou derrota deixa a decisão dependente de tropeços do time paulista.
*Com informações do Globo Esportes.
