Amazon Best

Decisão do TJAM suspende liminar que havia interrompido as vendas a pedido do Ministério Público.

A Amazon Best Turismo e Eventos Ltda., responsável pela bilheteria oficial do Festival Folclórico de Parintins 2026, informa que a venda de ingressos e passaportes está autorizada a ser retomada imediatamente, após decisão do desembargador Airton Luís Corrêa Gentil, da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas.

O magistrado concedeu efeito suspensivo à liminar da 17ª Vara Cível de Manaus, que havia interrompido as vendas a pedido do Ministério Público do Estado. Ao derrubar a suspensão, o desembargador destacou que a paralisação poderia causar “risco de dano grave”, prejudicando a organização do festival, o fluxo financeiro dos bois Garantido e Caprichoso e toda a logística necessária para o evento.

Na decisão, o relator também considerou que não há prejuízo ao consumidor, já que as vendas são identificadas, rastreáveis e com possibilidade de reembolso quando necessário. Ele ressaltou ainda que o Festival de Parintins é uma manifestação cultural de interesse público, que depende de planejamento antecipado e de receita contínua para sua realização.

Com a decisão, a Amazon Best reafirma seu compromisso com a transparência e a legalidade na operação da bilheteria oficial, mantendo tabela pública de preços, regras de meia-entrada conforme a legislação e procedimentos de segurança, acessibilidade e conforto ao público.

Retomada das vendas

As vendas serão retomadas no dia 6 de dezembro, a partir das 10h (horário de Brasília), exclusivamente pela Bilheteria Digital, único canal oficial autorizado.

A Amazon Best reforça que a compra deve ser feita apenas pelos canais oficiais, para garantir autenticidade e segurança.

Sobre o Festival de Parintins

O Festival Folclórico de Parintins é uma das maiores manifestações culturais do país, realizado anualmente no Bumbódromo, onde Garantido e Caprichoso apresentam três noites de espetáculos que atraem milhares de visitantes.

Tipos de ingressos e valores

ENTRADA INTEIRA

• Passaporte arquibancada central — 3 noites — R$ 4.800

• Passaporte arquibancada especial — 3 noites — R$ 3.960

• Passaporte cadeira T1 — 3 noites — R$ 4.500

• Passaporte cadeira T2 — 3 noites — R$ 3.000

• Avulso arquibancada central — 1 noite — R$ 1.600

• Avulso arquibancada especial — 1 noite — R$ 1.316,67

• Avulso cadeira T1 — 1 noite — R$ 1.500

• Avulso cadeira T2 — 1 noite — R$ 1.000

MEIA-ENTRADA (50%)

• Passaporte arquibancada central — 3 noites — R$ 2.400

• Passaporte arquibancada especial — 3 noites — R$ 1.980

• Passaporte cadeira T1 — 3 noites — R$ 2.250

• Passaporte cadeira T2 — 3 noites — R$ 1.500

• Avulso arquibancada central — 1 noite — R$ 800

• Avulso arquibancada especial — 1 noite — R$ 658,33

• Avulso cadeira T1 — 1 noite — R$ 750

• Avulso cadeira T2 — 1 noite — R$ 500

