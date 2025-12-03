Delegacia da Mulher

Delegada afirma que agressões continuaram mesmo após medidas cautelares; suspeito responde por lesão corporal, injúria, estupro de vulnerável e divulgação de cena de abuso.

Um homem de 29 anos foi preso nesta terça-feira (2) por lesão corporal, dano, injúria, estupro de vulnerável e divulgação de cena de abuso sexual contra a ex-companheira, de 27 anos. A prisão ocorreu no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo a delegada Priscilla Orberg, a vítima manteve um relacionamento abusivo por oito anos e registrou diversos boletins de ocorrência contra o agressor.

“Após a separação, há seis meses, ele continuou perseguindo a vítima, mesmo com medidas cautelares determinadas em julho. Em agosto, voltou a cometer violências”, afirmou a delegada.

Em um dos episódios investigados, a mulher, alcoolizada ao sair de um bar, foi abordada pelo ex-companheiro, que tomou seu celular e a obrigou a entrar no carro. Ele disse que a levaria para casa, mas a levou para a própria residência.

“Ao ver mensagens indicando um novo relacionamento da vítima, ele iniciou as agressões com socos, chutes e puxões de cabelo. Depois, arrastou a mulher para fora de casa e devolveu o celular já danificado”, explicou a delegada.

No dia seguinte, a vítima descobriu que o agressor enviou mensagens ofensivas e um vídeo — em visualização única — com cenas de abuso sexual entre os dois para o atual companheiro dela.

Ela disse não se lembrar do ocorrido e registrou o estupro de vulnerável, já que estava alcoolizada durante o ato. A delegada pediu a prisão preventiva, que foi cumprida nesta terça-feira.

O suspeito vai responder por todos os crimes e segue à disposição da Justiça.

