Cabelo de Fogo

A “Operação Cabelo de Fogo”, deflagrada pela 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nova Olinda do Norte (a 1.121 quilômetros de Manaus), prendeu dois homens, de 53 e 34 anos, por estupro de vulnerável na comunidade Castanha Açu, zona rural do município.

De acordo com o delegado Bruno Rafael, o primeiro caso trata-se de um homem de 53 anos, que praticou o crime de estupro da própria enteada de 10 anos.

“As investigações iniciaram após informações do Conselho Tutelar. Dessa forma, foram colhidos depoimentos e realizadas as diligências, como o exame de conjunção carnal, que confirmou a acusação apresentada pela vítima”, explicou o delegado.

Com base nisso, foi representada à Justiça a prisão preventiva do suspeito, e a ordem judicial foi decretada. No momento do cumprimento, o homem foi autuado por posse ilegal de arma de fogo.

Em relação ao segundo caso, o delegado relatou que trata-se de um homem de 34 anos, que cometeu estupro de vulnerável da própria filha, de nove anos. O crime foi praticado em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus).

“Recebemos informações de que o indivíduo estava foragido e se escondendo em uma região do Rio Curupira, aqui no município. Confirmamos a denúncia com o delegado de Itacoatiara e realizamos a prisão hoje”, detalhou Bruno Rafael.

Por fim, o delegado relatou que o nome da operação faz alusão à região do Rio Curupira, onde foram realizadas as prisões.

Ambos foram encaminhados à audiência de custódia e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

