Carauari

Polícia Civil do Amazonas prende homem de 23 anos por violência doméstica contra mulher de 34 anos

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante, na quarta-feira (3), por ameaça, injúria e lesão corporal contra sua companheira de 34 anos, em Carauari, interior do Amazonas.

A vítima chegou à delegacia visivelmente machucada, principalmente no rosto. Ela relatou ter sofrido agressões físicas, morais e psicológicas ao longo de três anos de relacionamento.

“Em seu relato, afirmou que nunca teve coragem de denunciar, pois era ameaçada de morte com frequência. Disse ainda que o companheiro é usuário de drogas e se tornava ainda mais agressivo durante o uso”, explicou a delegada Renata Viana.

Na quarta-feira (3), o homem desferiu socos e chutes contra a vítima. Ela conseguiu fugir, buscar ajuda da família e foi levada à delegacia.

A vítima foi submetida a exame de corpo de delito. A prisão em flagrante do suspeito foi realizada imediatamente. Ele já havia sido detido em julho deste ano por agressão contra a própria avó, uma idosa, mas foi liberado após audiência de custódia.

Procedimentos

O homem responderá pelos crimes de ameaça, injúria e lesão corporal. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

