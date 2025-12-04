PCAM

Com a entrega desta quinta-feira, mais de 900 veículos adquiridos em 2025 modernizam as forças de segurança

O governador Wilson Lima entregou, nesta quinta-feira (4), 132 novas viaturas caracterizadas para a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), todas equipadas com tecnologia do Sistema Paredão. Os veículos reforçam o trabalho investigativo nas unidades da capital e do interior e ampliam a capacidade operacional das equipes policiais em ações de combate ao crime.

“O que estamos fazendo é uma renovação total da frota e colocando essas viaturas com tecnologia embarcada. Tudo isso faz parte dos investimentos que estamos fazendo em torno de R$ 1 bilhão desde que começamos a fazer essa mudança na segurança pública com a implantação das câmeras. Temos 1.500 câmeras distribuídas por toda a cidade para leitura de placa de veículos e totens em pontos estratégicos para reconhecimento facial”, afirmou Wilson Lima.

Frota de segurança ultrapassa 900 veículos em 2025

Com esta nova entrega, o Governo do Amazonas vai alcançar mais de 900 veículos distribuídos ao longo de 2025 para a Polícia Civil, Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública. O conjunto inclui veículos de quatro e duas rodas, representando um dos maiores investimentos em mobilidade e infraestrutura da segurança pública no estado.

“O ponto alto que eu vejo é justamente o que está acontecendo no dia a dia do cidadão. Estamos concluindo um ano que será o mais seguro dos últimos 25 anos na capital e em 20 anos em todo o estado”, destacou o secretário de Segurança Pública, coronel Vinicius Almeida.

Tecnologia amplia investigação e monitoramento

As novas viaturas da Polícia Civil são equipadas com sistemas de leitura automática de placas, tecnologia que permite identificar rapidamente veículos roubados ou furtados e cruzar dados em tempo real com o Sistema Paredão. A maioria será destinada ao interior do estado. Na capital, 1.500 câmeras já integram a plataforma, contribuindo diretamente para o monitoramento urbano e respostas mais rápidas das equipes policiais.

“Todos os interiores serão contemplados com essas viaturas e isso permite uma rapidez e eficiência no trabalho e investigação, quando a população vai até a delegacia procurar apoio da Polícia Civil. Isso significa mudança na vida das pessoas que estão nos nossos interiores mais longínquos quanto aquelas que estão aqui na cidade de Manaus”, destacou o delegado-geral da PC, Bruno Fraga.

Participaram da entrega o comandante-geral da PM, coronel Klinger Paiva; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Orleilso Muniz; e os vereadores Rodrigo de Sá e Allan Campelo.

Investimentos ampliam atuação das forças de segurança

O reforço da frota acompanha outros investimentos realizados em 2025. Desde julho, a Polícia Militar recebeu 513 novos veículos distribuídos entre Manaus e municípios do interior, fortalecendo patrulhamento, atendimento de ocorrências e ações de prevenção.

Para a Polícia Civil, além das viaturas entregues às delegacias, também foram disponibilizados 69 veículos destinados a investigações e operações especiais, além de outros 18 que serão entregues nas próximas semanas. A SSP-AM incorporou 75 novos veículos ao seu aparato, ampliando a capacidade de coordenação e suporte em todo o estado.

O Governo também expandiu a atuação em áreas ribeirinhas e de difícil acesso, com a entrega de lanchas blindadas e a operação de bases fluviais, como a Base Arpão, referência no combate ao narcotráfico e aos crimes ambientais. Além disso, houve reforço no efetivo, com o envio de novos policiais militares e civis para o interior, fortalecendo a presença do Estado em regiões estratégicas.

Fotos: Alex Pazuello e Diego Peres/Secom



Os investimentos resultaram em reduções significativas nos indicadores de criminalidade. Em 2025, o Amazonas registrou queda de 31% nos roubos de veículos, 32% nos homicídios, 44,8% nos feminicídios e 28% nos roubos de celular. As forças de segurança também aumentaram em 4,8% a apreensão de armas e intensificaram operações contra o crime organizado.

Programa Amazonas Mais Seguro

Desde 2019, o Governo do Amazonas já investiu R$ 1,16 bilhão em segurança pública por meio do programa Amazonas Mais Seguro. Os recursos contemplam viaturas, motocicletas, armamentos, lanchas blindadas, bases fluviais e programas de qualificação, especialização, mestrado e doutorado para profissionais da segurança. A estratégia alia tecnologia, mobilidade policial e valorização do efetivo para ampliar a proteção da população e fortalecer o enfrentamento à criminalidade em todo o estado.

Leia mais: Governo reforça segurança na Tríplice Fronteira com novas viaturas