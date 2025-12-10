Copa Intercontinental

Partida pelas quartas de final da Copa Intercontinental acontece nesta quarta-feira, 10 de dezembro, no Catar

Flamengo e Cruz Azul se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 14h (horário de Brasília), no Ahmad bin Ali Stadium, no Catar, pelas quartas de final da Copa Intercontinental.

O jogo terá transmissão da Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura), GE TV (YouTube) e CazéTV (YouTube).

O Cruz Azul chega ao torneio após ser eliminado nas semifinais do Apertura 2025 e encara o desafio do desgaste físico. O time mexicano enfrenta o Flamengo após uma sequência intensa de jogos e uma longa viagem até o Catar.

O Flamengo vive ótima fase. O Rubro-Negro conquistou a Libertadores e o Brasileirão e chega com força máxima em busca de uma vaga na semifinal.

Informações do jogo

Data e hora: 10 de dezembro, às 14h (Brasília)

10 de dezembro, às 14h (Brasília) Local: Ahmad bin Ali Stadium, Catar

Ahmad bin Ali Stadium, Catar Transmissão: Globo, Sportv, GE TV e CazéTV

(*) Com informações do UOL

