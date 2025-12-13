Tráfico transnacional

Ação conjunta da Polícia Federal e Exército ocorreu na região de Japurá e resultou em prisão por tráfico internacional.

Japurá (AM) – Dois colombianos foram presos com 292 quilos de skunk durante uma ação conjunta da Polícia Federal e do Exército Brasileiro na região de fronteira do Amazonas. A apreensão ocorreu no dia 2 de novembro, durante patrulhamento em área próxima ao município.

A prisão foi realizada por equipes do 3º Pelotão Especial de Fronteira do 17º Batalhão de Infantaria de Selva, sediado em Vila Bittencourt. Os suspeitos transportavam 247 tijolos da droga, caracterizando tráfico transnacional de entorpecentes e associação para o tráfico.

Prisão em flagrante e perícia da droga

Após a detenção, a Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga lavrou o Auto de Prisão em Flagrante. Militares do Exército deram apoio na elaboração do laudo preliminar da substância e nos exames periciais iniciais.

Os dois estrangeiros permaneceram sob custódia em base militar até decisão da Justiça Federal.

Transferência para unidade prisional

Por determinação judicial, nesta quinta-feira (11/12), a Polícia Federal realizou o translado da droga apreendida e dos presos para a Unidade Prisional de Tabatinga.

Os dois colombianos seguem à disposição da Justiça e responderão pelos crimes previstos na legislação brasileira de combate ao tráfico internacional de drogas.

Leia mais:

Homem é preso com drogas no Petrópolis, em Manaus