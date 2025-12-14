Seleção

Manaus recebe a estrutura no Sumaúma Park Shopping para seleção de participantes do reality.

Manaus (AM) – A Casa de Vidro do BBB 26 será montada no Sumaúma Park Shopping, localizado no bairro Cidade Nova. A estrutura receberá candidatos da região Norte e será parte da etapa de seleção do reality.

O anúncio foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt, em vídeo nas redes sociais, destacando a novidade para os fãs do programa. Mais de mil pessoas acompanham as etapas da Casa de Vidro em cada região do país, na expectativa de conhecer os futuros participantes da edição.

A Casa de Vidro permite que os candidatos permaneçam confinados em um espaço transparente, enquanto o público decide quem terá a chance de entrar na casa principal do BBB. Em Manaus, a estrutura seguirá todos os protocolos de segurança e contará com equipe preparada para acompanhar o evento.

Manaus é a quarta cidade confirmada para receber a dinâmica. Na última quinta-feira (11), foi anunciado que São Caetano do Sul, na região Sudeste, também sediará a Casa de Vidro e a BBB Experience. Na sexta-feira (12), Brasília foi revelada como a cidade escolhida na região Centro-Oeste. Já no sábado (13), Tadeu Schmidt confirmou Salvador como sede da Casa de Vidro do Nordeste.

