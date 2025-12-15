Benefício

Programa atende 18,7 milhões de famílias; valor médio sobe com adicionais e depósitos ocorrem antes do Natal

A Caixa Econômica Federal inicia nesta segunda-feira (15) o pagamento da parcela de dezembro do novo Bolsa Família para os beneficiários cujo NIS termina em 4.

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600. No entanto, com os adicionais previstos, o benefício médio em dezembro chega a R$ 691,37. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa de transferência de renda do Governo Federal alcança 18,7 milhões de famílias, com investimento de R$ 12,74 bilhões neste mês.

Confira os adicionais pagos

Além do benefício base, o programa prevê três complementos:

Benefício Variável Familiar Nutriz : seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até 6 meses, garantindo a alimentação da criança;

: seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até 6 meses, garantindo a alimentação da criança; Adicional de R$ 50 para gestantes e nutrizes (mães que amamentam);

para gestantes e nutrizes (mães que amamentam); Adicional de R$ 50 para cada filho de 7 a 18 anos;

para cada filho de 7 a 18 anos; Adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos.

Calendário de dezembro é antecipado

No modelo tradicional, os pagamentos ocorrem nos últimos dez dias úteis do mês. Entretanto, devido às festas de fim de ano, o calendário de dezembro foi antecipado em cerca de dez dias, permitindo que os valores sejam depositados antes do Natal.

Consulta pelo aplicativo

Os beneficiários podem verificar datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, utilizado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Pagamento unificado em 179 cidades

Em 179 municípios, o pagamento foi realizado em 10 de dezembro, independentemente do final do NIS. A medida contemplou 120 cidades do Rio Grande do Norte e 32 do Paraná, além de municípios em Sergipe (9), São Paulo (7), Roraima (6), Amazonas (3) e Piauí (2).

Entre as cidades paranaenses, está Rio Bonito do Iguaçu, onde 90% das construções foram destruídas por um tornado.

Essas localidades enfrentaram chuvas intensas, estiagens ou concentram povos indígenas em situação de vulnerabilidade. A relação completa está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Fim do desconto do Seguro Defeso

Desde o ano passado, não há mais desconto do Seguro Defeso para beneficiários do Bolsa Família. A mudança foi definida pela Lei 14.601/2023, que restabeleceu o Programa Bolsa Família (PBF).

O Seguro Defeso é destinado a pescadores artesanais impedidos de exercer a atividade durante o período da piracema.

Regra de proteção alcança 2,33 milhões

Em dezembro, 2,33 milhões de famílias estão enquadradas na regra de proteção, que permite o recebimento de 50% do benefício por até dois anos quando há aumento de renda, desde que cada integrante receba até meio salário mínimo.

Somente neste mês, 169,9 mil famílias migraram do Bolsa Família para essa regra, informou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Em junho, o período de permanência foi reduzido de dois para um ano, mudança válida apenas para quem entrou na regra a partir daquele mês. Famílias enquadradas até maio continuam a receber metade do benefício por dois anos.

Leia mais

Saiba onde será montada a Casa de Vidro do BBB 26 em Manaus