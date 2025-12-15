Projeto

Cerimônia é um dos momentos mais esperados pelos participantes, por representar uma conquista pessoal e coletiva.

A Escola de Capoeira Luta de Libertação realiza, no próximo sábado (20), o encerramento do ciclo de oficinas e palestras com o batizado de 100 alunos do projeto. O evento começa às 14h, no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), em Manaus, com entrada gratuita.

De acordo com Dermilson de Freitas, o Mestre Canário, a cerimônia é um dos momentos mais esperados pelos participantes, por representar uma conquista pessoal e coletiva.

“Cerca de 100 alunos participam das atividades, e esse é o momento mais aguardado. A graduação é resultado de muito treino e dedicação ao longo do ano, além de um reconhecimento pelo empenho de cada um”, destacou.

Projeto social

Foto: Divulgação

Mais do que uma simples cerimônia, o evento reforça os valores da organização, que atua na preservação da cultura e na promoção de ações para manter crianças e jovens longe da criminalidade.

“A mensagem principal que o evento busca transmitir é a preservação da cultura popular tradicional, a salvaguarda da roda de capoeira e do ofício dos mestres, bens reconhecidos pela Unesco. Isso é de suma importância para afastar crianças e jovens das drogas”, destacou a coordenação.

Segundo a escola, os alunos são moradores de bairros da periferia de Manaus, como Cidade de Deus, Jorge Teixeira, Tancredo Neves e Novo Aleixo, áreas com altos índices de violência. “As atividades culturais e esportivas são fundamentais para que crianças e jovens não sejam cooptados pelo tráfico”, enfatizou.

Para encerrar o evento, alunos e familiares poderão acompanhar uma apresentação do Samba da Frente Unida.

O projeto foi contemplado pelo Edital de Fomento à Cultura Popular nº 13/2024, com recursos da Lei Aldir Blanc, operacionalizados pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Leia mais: Projeto ‘A Roda de Capoeira da Eduardo Ribeiro’ celebra 24 anos de importância e resistência histórica