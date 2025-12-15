Flagrante

Polícia Federal apreendeu mais de 11 kg de cocaína em mochilas de passageiros no Aeroporto de Tabatinga.

Dois colombianos foram presos em flagrante pela Polícia Federal no último domingo (14/12), no Aeroporto Internacional de Tabatinga, no Amazonas, suspeitos de tráfico de drogas.

O casal tentava embarcar em voo com destino a Manaus/AM quando foi abordado durante inspeção de bagagens. Durante a fiscalização, os policiais federais encontraram compartimentos ocultos em mochilas, contendo mais de 11 kg de cocaína.

Os entorpecentes foram apreendidos, e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga, onde passaram pelos procedimentos legais. Eles permanecem à disposição da Justiça.

