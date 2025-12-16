Poluição

Vídeo gravado após as chuvas mostra resíduos levados das ruas para o lago, próximo à Marina do Davi.

A cantora amazonense Márcia Novo viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (16) ao denunciar a grande quantidade de lixo acumulada no Lago do Tarumã-Açu, em Manaus. O vídeo foi gravado nas proximidades da Marina do Davi, logo após as fortes chuvas que atingiram a capital.

Nas imagens, a artista aparece em um barco mostrando resíduos levados pelas enxurradas, como garrafas plásticas, embalagens vazias e até um capacete, que saíram das ruas e foram parar no lago.

Ponto turístico sufocado pelo lixo

O Lago do Tarumã-Açu é um dos principais pontos de embarque turístico da cidade e rota diária de comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas. Mesmo assim, há anos enfrenta o problema do acúmulo de lixo, agravado pelas chuvas e pelo descarte irregular de resíduos.

“Há mais de 10 anos estamos nessa luta pelo Tarumã, mas não é fácil”, desabafou Márcia Novo no vídeo.

No último dia 6, dezenas de toneladas de lixo foram retiradas do lago e levadas em balsas para um aterro municipal. Ainda assim, o novo acúmulo de resíduos evidencia que o problema persiste e reforça a urgência de mudança de comportamento da população.

Com a publicação, a cantora busca conscientizar a população e reforça que cuidar dos rios e igarapés é uma responsabilidade de todos.

