A cantora amazonense Márcia Novo viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (16) ao denunciar a grande quantidade de lixo acumulada no Lago do Tarumã-Açu, em Manaus. O vídeo foi gravado nas proximidades da Marina do Davi, logo após as fortes chuvas que atingiram a capital.
Nas imagens, a artista aparece em um barco mostrando resíduos levados pelas enxurradas, como garrafas plásticas, embalagens vazias e até um capacete, que saíram das ruas e foram parar no lago.
Ponto turístico sufocado pelo lixo
O Lago do Tarumã-Açu é um dos principais pontos de embarque turístico da cidade e rota diária de comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas. Mesmo assim, há anos enfrenta o problema do acúmulo de lixo, agravado pelas chuvas e pelo descarte irregular de resíduos.
“Há mais de 10 anos estamos nessa luta pelo Tarumã, mas não é fácil”, desabafou Márcia Novo no vídeo.
No último dia 6, dezenas de toneladas de lixo foram retiradas do lago e levadas em balsas para um aterro municipal. Ainda assim, o novo acúmulo de resíduos evidencia que o problema persiste e reforça a urgência de mudança de comportamento da população.
Com a publicação, a cantora busca conscientizar a população e reforça que cuidar dos rios e igarapés é uma responsabilidade de todos.
Leia mais
Manaus registra maior volume de chuvas do país nas últimas 24h