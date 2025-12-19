Controvérsia

Ex-deputado reage à perda do cargo e defende sua atuação política

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) descreveu a cassação de seu mandato como uma “medalha de honra”.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais na quinta-feira (18), ele afirmou que valeu a pena permanecer nos Estados Unidos e que perdeu o cargo por ter agido “exatamente o que os eleitores esperam”.

A decisão da Mesa Diretora da Câmara determinou a perda do mandato devido a faltas.

“Deixo o meu muito obrigado a todos que sempre me apoiaram aqui nas redes sociais. Ainda que haja aqueles que digam que eu estou nos Estados Unidos por opção, eu digo a vocês: valeu a pena ter levado consequências reais a esses ditadores. Para mim, o que fica é uma medalha de honra”, declarou o ex-parlamentar.

Objetivo de fortalecer a bancada do PL

Eduardo também destacou que atingiu seu objetivo de formar uma bancada expressiva na Câmara, mesmo com deputados, antes aliados, votando pela cassação de seu mandato.

Acabaram de cassar o nosso mandato. Valeu a pena? pic.twitter.com/ehuaMFmFa9 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 19, 2025

Ele reforçou que seguirá sendo a mesma pessoa, lembrando que a fidelidade de seus seguidores não depende de “um diploma na parede”.

“Tenho certeza de que essa história ainda não acabou. Ainda durante as eleições de 2022, eu pedia votos para outros candidatos a deputado federal por São Paulo para fazer uma bancada grande. Eu atingi o meu objetivo, porque jogo para o grupo. Tenho certeza de que fiz o certo, mesmo sabendo que deputados que não seriam eleitos por outro partido votaram para cassar o meu mandato”, afirmou.

Alexandre Ramagem também perde mandato

Na mesma sessão, a Mesa Diretora cassou o mandato do ex-delegado de polícia Alexandre Ramagem (PL-RJ), que comandou a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo de Jair Bolsonaro.

Por fim, ambos os parlamentares estão fora do Brasil. Eduardo Bolsonaro está em autoexílio nos Estados Unidos, enquanto Alexandre Ramagem, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e considerado foragido, também permanece no exterior.

