Veículo foi abandonado após fugir de abordagem; ocupantes escaparam para a floresta e ninguém foi preso.

A Polícia Militar apreendeu cerca de duas toneladas de drogas após encontrar um micro-ônibus abandonado em Rio Preto da Eva, na Região Metropolitana de Manaus. A ação ocorreu por volta das 4h da manhã, segundo o delegado Antônio Rondon.

Os policiais viram o micro-ônibus circulando pela zona urbana e, em seguida, deram ordem de parada para abordagem. No entanto, o motorista ignorou o pedido e seguiu em direção à estrada que leva a Manaus.

Diante disso, a equipe iniciou a perseguição. O veículo entrou no primeiro ramal à direita, logo após deixar o perímetro urbano da cidade. Pouco depois, os policiais encontraram o micro-ônibus vazio.

O motorista e os ocupantes correram para a área de floresta e escaparam do cerco policial.

Durante a vistoria no interior do veículo, a equipe localizou 45 sacos de ráfia, cada um com cerca de 50 quilos. Dentro dos sacos, os policiais encontraram tabletes de skank e cocaína.

Segundo a Polícia Militar, a carga somava aproximadamente duas toneladas de drogas. Após a apreensão, a equipe encaminhou todo o material para Manaus, onde a polícia dará continuidade aos procedimentos legais.

