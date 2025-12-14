Apreensão

Carga com drogas e pistolas estava escondida em freezers e teria como destino o Rio de Janeiro.

Manaus (AM) – A Polícia Federal apreendeu, na tarde da última sexta-feira (12), 182 quilos de maconha e duas pistolas durante a interceptação de um caminhão de frete que transportava mercadorias misturadas a entorpecentes.

A ação ocorreu após o trabalho de inteligência da Polícia Federal, que levou à abordagem do veículo. Com o apoio de um cão farejador, os agentes localizaram tabletes de droga ocultos nas paredes de freezers que estavam acondicionados no baú do caminhão.

Drogas e armas estavam escondidas na carga

Durante a fiscalização, os policiais encontraram 182 kg de maconha, além de duas pistolas calibre 9 milímetros com numeração raspada. Também foram apreendidos carregadores e munições do mesmo calibre.

As investigações preliminares indicam que a carga ilícita tinha como destino final o Rio de Janeiro (RJ).

Suspeito foi preso em flagrante

Um homem, apontado como responsável pelo transporte da droga e do armamento, foi preso em flagrante no local. Ele deve responder pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Após os procedimentos legais, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pela Justiça. A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

Leia mais:

Rocam apreende quase uma tonelada de drogas em Manaus