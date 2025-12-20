Serviço

Motoristas registraram lentidão na região; Águas de Manaus prevê conclusão da manutenção até a tarde deste sábado.

Um vazamento em uma tubulação de água na Avenida Torquato Tapajós provocou oscilações no abastecimento em áreas de Manaus neste sábado (20).

Segundo a Águas de Manaus, equipes técnicas atuam no local desde as primeiras horas da tarde para corrigir o vazamento na tubulação de água na Torquato Tapajós. A concessionária prevê a conclusão do serviço até o fim do dia.

Durante a manutenção, moradores da região podem perceber queda de pressão ou interrupções temporárias no fornecimento de água. Após o reparo, a concessionária vai restabelecer o sistema de forma gradativa.

Na tarde deste sábado, o vazamento chamou a atenção de quem passava pela avenida. Motoristas registraram vídeos da água se espalhando pela pista, o que causou lentidão no trânsito em alguns trechos da Torquato Tapajós.

Por fim, a empresa orienta a população a usar a água de forma consciente até a normalização total do abastecimento.

