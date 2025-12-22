Grande apreensão

Carga avaliada em mais de R$ 40 milhões foi interceptada na AM-010, em Rio Preto da Eva.

Rio Preto da Eva (AM) – A droga apreendida dentro de um micro-ônibus está avaliada em mais de R$ 40 milhões. Equipe policial de Rio Preto da Eva encontrou 46 sacos com tabletes de entorpecentes no interior do veículo, interceptado na Rodovia AM-010, nas proximidades do município, a 57 quilômetros de Manaus. A ocorrência foi registrada na madrugada de sábado (20).

A apreensão foi realizada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), durante patrulhamento de rotina na rodovia estadual.

Tentativa de abordagem terminou em fuga

Durante a ação, os policiais se depararam com um micro-ônibus trafegando em velocidade abaixo do comum. A equipe realizou sinais sonoros de ordem de parada, que não foram obedecidos pelo condutor.

Na sequência, o veículo entrou em um ramal e foi abandonado. Os ocupantes fugiram em direção a uma área de mata, sem serem localizados até o momento.

Entorpecentes estavam distribuídos em sacos de fibra

Após solicitar apoio, a equipe da 3ª CIPM realizou buscas no micro-ônibus e encontrou 46 sacos de fibra contendo tabletes de entorpecentes.

O comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, destacou que uma abordagem de rotina resultou em mais uma ação exitosa no combate ao tráfico de drogas no interior do Amazonas.

Segundo o coronel, a apreensão de maconha do tipo skunk e cocaína causou um prejuízo milionário às organizações criminosas.

Mais de uma tonelada de drogas apreendida

No total, foram apreendidas 1,164 tonelada de entorpecentes, sendo 312 quilos de cocaína e 852 quilos de maconha skunk. O comandante da 3ª CIPM de Rio Preto da Eva, capitão Gelberth Mateus, explicou que o veículo foi identificado durante uma operação policial por volta das 4h.

De acordo com o capitão, ao tentar realizar a abordagem, o micro-ônibus entrou no primeiro ramal adjacente à rodovia e parou logo em seguida, momento em que três suspeitos fugiram.

Droga foi encaminhada para Manaus

O material apreendido foi apresentado na 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva e, posteriormente, encaminhado para Manaus com apoio logístico do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Integração com a Polícia Civil

O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Bruno Fraga, ressaltou a parceria entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, principalmente no interior do estado, para garantir a segurança da população.

Segundo ele, a droga seria levada para Manaus e as investigações seguem sob responsabilidade do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), com apoio da 36ª DIP.

O delegado titular da unidade, Antônio Rondon, afirmou que a apreensão é uma das maiores registradas no município nos últimos dois anos. Ele informou ainda que o proprietário do veículo já foi identificado e está sendo ouvido, além do monitoramento da rota utilizada pelo micro-ônibus.

Leia mais:

PM encontra micro-ônibus com duas toneladas de drogas no AM