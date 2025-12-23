Medida

Prisão aconteceu no Centro do município de Carauari

A Polícia Civil prendeu, na segunda-feira (22), um filho de 21 anos por descumprir medida protetiva concedida à própria mãe, de 58 anos. A prisão aconteceu no Centro do município de Carauari, no interior do Amazonas.

Segundo a delegada Renata Viana, o suspeito é usuário de drogas e mantém, há anos, um comportamento agressivo contra a mãe. Em setembro deste ano, a Justiça concedeu a medida protetiva para afastá-lo da vítima.

Mesmo com a decisão judicial, o jovem continuou a frequentar a residência da mãe. Além disso, ele vendeu diversos objetos da casa, o que causou prejuízos emocionais e psicológicos à vítima. Diante da situação, a mulher procurou a delegacia e registrou a denúncia.

Após a apuração dos fatos, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do investigado. Com a autorização da Justiça, os policiais cumpriram o mandado na segunda-feira, no Centro da cidade.

Procedimentos

O jovem vai responder pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Ele passará por audiência de custódia e seguirá à disposição da Justiça.

