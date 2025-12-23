Polêmica

Novo rap do cantor expõe conflitos emocionais da infância e críticas ao pai

O cantor Fiuk, de 34 anos, lançou o rap “Celebridade”, em que desabafa sobre sua infância e trajetória artística. Além disso, ele critica o pai, Fábio Jr., de 72 anos, a quem chama de “narcisista”.

Trabalho pessoal

Na legenda do vídeo publicado no YouTube, Fiuk afirmou que a faixa é um dos trabalhos mais pessoais de sua carreira. Segundo ele, a música representa o momento em que se despe completamente de personagens, expectativas e máscaras, mostrando uma narrativa crua sobre identidade, solidão, julgamento público e a dor de crescer sob holofotes.

Trecho polêmico

Na letra, Fiuk canta:

“O tempo passa e do nada a gente existe e se liga: Esse é teu nome e essa vida, te vira. De brinde a família, acertei na loteria. Pai com dinheiro, sim, mas o p*** é narcisista. Ninguém nunca me entendeu e não vai ser agora. Felicidade incomoda, mais que nota de dólar.”*

Além disso, ele revela sentimentos de incompreensão e abandono, deixando explícito o impacto da relação familiar conturbada.

O cantor e Fábio Jr. mantêm um relacionamento complicado há anos, que se intensificou após a participação de Fiuk no BBB 21. Na época, o episódio teria desagradado o pai devido à grande exposição familiar.

Histórico de desabafos

Não é a primeira vez que Fiuk fala publicamente sobre a ausência paterna. Por exemplo, em agosto, no Dia dos Pais, ele gerou repercussão ao publicar um texto retirado da internet para expressar a dor de ter um “pai ausente”.

Na ocasião, explicou que usou uma mensagem pronta porque a música que estava escrevendo sobre o tema, possivelmente “Celebridade”, era pesada demais para aquele momento.

(*) Com informações da CNN Brasil

