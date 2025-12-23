Perto de Coari

Apreensão ocorreu na Base Arpão 2 durante abordagem a embarcação vinda de Tabatinga.

Coari (AM) – Um colombiano de 64 anos foi preso em flagrante com cerca de 15 quilos de entorpecentes durante uma ação da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), nesta terça-feira (23/12), nas proximidades do município de Coari, a 363 quilômetros de Manaus. A apreensão ocorreu na Base Arpão 2, em duas ações distintas realizadas na mesma embarcação.

A ocorrência foi registrada durante a Operação Protetor das Fronteiras/Operação Fronteira Mais Segura, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O suspeito estava a bordo da embarcação Kedson Araújo V, que fazia o trajeto entre Tabatinga e a capital amazonense.

Drogas localizadas com apoio de cão farejador

Na primeira abordagem, policiais militares contaram com o apoio da cadela Athena, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), que indicou a presença de material ilícito em uma mala despachada. No local, foram encontrados cerca de 10 quilos de pasta base de cocaína.

Durante novas buscas no interior da embarcação, Athena voltou a sinalizar outra bagagem suspeita, localizada no porão de encomendas. A droga estava acoplada à estrutura da mala e totalizou aproximadamente 5 quilos de cocaína.

Prisão e prejuízo ao crime organizado

Os policiais identificaram o responsável pelas malas, o colombiano preso na ação, que também carregava uma mochila com entorpecentes. Com ele, foram apreendidos ainda R$ 1.200 em espécie e 2.020 pesos colombianos.

Segundo a SSP-AM, a apreensão representa um prejuízo estimado em mais de R$ 876 mil ao crime organizado. O suspeito e todo o material foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil (PC-AM) embarcada na Base Arpão 2.

