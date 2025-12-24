A Polícia Militar prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, um homem ainda não identificado por furto em uma drogaria na Avenida Djalma Batista, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.
Segundo a PM, a equipe percebeu o comportamento suspeito do homem ao entrar no estabelecimento e passou a monitorá-lo.
Em seguida, os policiais flagraram o suspeito furtando uma drogaria na Avenida Djalma Batista. Ele colocou produtos de higiene em uma sacola e foi abordado ainda dentro do estabelecimento.
As câmeras de segurança registraram a ação e a abordagem policial.
Após a prisão, os policiais conduziram o homem ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a equipe realizará os procedimentos legais.
