Flagrante

Ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento comercial

Publicado em 24 de dezembro de 2025

A Polícia Militar prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, um homem ainda não identificado por furto em uma drogaria na Avenida Djalma Batista, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo a PM, a equipe percebeu o comportamento suspeito do homem ao entrar no estabelecimento e passou a monitorá-lo.

Em seguida, os policiais flagraram o suspeito furtando uma drogaria na Avenida Djalma Batista. Ele colocou produtos de higiene em uma sacola e foi abordado ainda dentro do estabelecimento.

As câmeras de segurança registraram a ação e a abordagem policial.

Após a prisão, os policiais conduziram o homem ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a equipe realizará os procedimentos legais.

Foto: Kalíh Pinheiro

Leia mais: VÍDEO: Passageiro é flagrado furtando vinho em barco no Amazonas; veja

Siga o portal EM TEMPO no Instagram