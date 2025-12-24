Solidariedade

Centro Pop promove café da manhã natalino reforçando dignidade, cuidado e inclusão social em Manaus

A manhã desta quarta-feira (24) foi marcada por acolhimento e humanidade no Centro Pop, localizado no Centro de Manaus. Nesse contexto, o prefeito David Almeida, acompanhado da primeira-dama Izabelle Fontenelle, participou de um café da manhã natalino com cerca de cem pessoas atendidas pelo serviço. Com isso, a gestão municipal reforçou o compromisso com cuidado, dignidade e inclusão social.

Durante a visita, David Almeida destacou o caráter inovador do Centro Pop e da Casa de Passagem, que oferecem atendimento contínuo e humanizado. Segundo ele, o espaço representa um resgate da dignidade. Além disso, o prefeito ressaltou que os usuários recebem três refeições diárias, banho, itens de higiene, cama, teto e ambiente climatizado. Assim, o serviço permite que as pessoas deixem o relento e retomem o cuidado, o respeito e a esperança.

Acolhimento

Além do atendimento estrutural, o prefeito também enfatizou a importância da busca ativa realizada pelas equipes da assistência social. Especialmente nesses casos, o trabalho se intensifica com pessoas em situação de dependência química. Embora nem todos aceitem o acolhimento, David Almeida afirmou que a missão da gestão é insistir no cuidado. Dessa forma, a prefeitura busca evitar que pessoas passem datas como Natal e Ano-Novo expostas ao sol, à chuva e ao sereno.

Na mesma linha, o secretário Saullo Vianna reforçou que a política pública municipal coloca as pessoas no centro do planejamento. Atualmente, o Centro Pop atende até cem pessoas por dia, enquanto a Casa de Passagem acolhe cerca de 80 usuários. Segundo ele, trata-se de um trabalho de resgate e devolução da dignidade. Por isso, estar presente na véspera de Natal reafirma o compromisso da gestão com quem mais precisa.

Impacto social

Para a diretora do Departamento de Proteção Social Especial (DPSR), Elane Moreira, o café da manhã representa mais do que assistência social. Na avaliação dela, o momento alimenta tanto o corpo quanto a alma. Além disso, ela destacou que o serviço permite que essas pessoas sejam vistas e reconhecidas. Assim, o Centro Pop passa a representar expectativa, esperança e novas possibilidades de vida. Por fim, Elane convidou a sociedade a colaborar com o serviço, que funciona 24 horas na avenida Joaquim Nabuco.

Também presente na ação, o defensor público Thiago Rosas destacou o valor simbólico da iniciativa. Para ele, acolher é um ato de amor. Nesse sentido, afirmou que, na véspera do Natal, estar próximo das pessoas em situação de vulnerabilidade é um gesto concreto de humanidade. Além disso, reforçou que a Defensoria Pública atua como parceira da prefeitura e da rede de acolhimento.

Iniciativa

Ao final do encontro, David Almeida voltou a destacar a importância de ações solidárias coordenadas. Segundo o prefeito, quem deseja ajudar deve procurar os centros de acolhimento da prefeitura. Dessa maneira, a assistência ocorre de forma organizada, com equipes preparadas, cuidado adequado e resultados efetivos.

Com isso, a iniciativa reafirma a política da Prefeitura de Manaus de colocar as pessoas no centro das decisões, promovendo assistência, dignidade, pertencimento e novas oportunidades para quem mais precisa.

