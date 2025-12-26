Flagrante

Publicado em 26 de dezembro de 2025

Por EM TEMPO

Um suspeito nu tentou furtar uma loja no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus, durante a madrugada de quarta-feira (24).

Câmeras de segurança mostram o momento em que o homem entra no estabelecimento e começa a reunir roupas no chão na tentativa de cometer o furto.

O proprietário da loja percebe a movimentação, flagra o suspeito dentro do local e impede que ele leve os produtos.

Após a intervenção, o homem foge antes da chegada da polícia. Até o momento, o suspeito segue sem identificação.

A polícia pede que a população repasse informações que ajudem a localizar o homem pelo telefone 190.

