Segurança

Até o momento, apenas dois fugitivos foram recapturados

A Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap) confirmou, nesta quinta-feira (25), a identidade dos 14 detentos que fugiram da Unidade Prisional de Maués na véspera de Natal, ou seja, na quarta-feira (24). Além disso, entre os foragidos há presos com antecedentes por crimes como roubo, homicídio e tráfico de drogas. Até o momento, no entanto, apenas dois foram recapturados.

Como ocorreu a fuga na véspera de Natal

De acordo com a Seap, a fuga ocorreu durante o banho de sol, mais precisamente no período da manhã, depois que os detentos conseguiram serrar uma grade de proteção localizada no pátio da unidade. Em seguida, os presos aproveitaram a abertura e deixaram o local sem serem contidos.

Identidade dos detentos foragidos

Segundo a secretaria, os fugitivos são:

Alberte da Silva Sarrae

Ener Ferreira Mendonça

Rodrigo do Carmo Tavares

Vitor Gabriel Gonçalves Pantoja

Robert William Gonçalves Pantoja

Victor Hugo e Silva Moreira

Breno Leão da Silva

Dioncemar de Oliveira Rodrigues

Uily Cardoso Pereira

Cristian Douglas Barão de Lima

Luiz Prestes Caldeira Neto

Kerlisson de Oliveira Rodrigues

Henrique Bernardo de Azevedo Mendonça

Clenilson Soares Gama

Recapturas realizadas

Na noite de quinta-feira (25), agentes recapturaram o segundo dos 14 detentos que fugiram em massa da unidade prisional em Maués. Com isso, o número de foragidos caiu para 12. Antes disso, ainda na quinta-feira (25), as equipes já haviam recapturado Ener Ferreira Mendonça.

Situação da unidade prisional

Por fim, a Seap informou que a unidade prisional foi inaugurada no primeiro semestre deste ano. Atualmente, o presídio tem capacidade para 100 internos. Além disso, funciona como unidade regional e abriga detentos de Maués e de outros seis municípios da região do Baixo Amazonas.

