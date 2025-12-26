O borracheiro Sidney da Silva Pereira, de 31 anos, foi morto a facadas na quinta-feira (25), na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, após ser atacado por um vizinho. Informações preliminares apontam que o crime ocorreu após uma discussão sobre música evangélica.
Sidney trabalhava como borracheiro e costumava ouvir louvores enquanto atendia os clientes. Na quinta-feira, o vizinho se irritou com o som e iniciou uma discussão com ele.
Embora tenha saído, o suspeito voltou à noite e golpeou Sidney com a faca.
A família socorreu Sidney, o borracheiro, que, mesmo ferido a facadas, foi levado ao Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, mas não resistiu aos ferimentos.
O Instituto Médico Legal (IML) apontou que a causa da morte foi anemia hemorrágica aguda, choque hipovolêmico, hemotórax, hemoperitônio e ferimentos por arma branca.
A Delegacia de Homicídio deve investigar o caso e busca prender o suspeito.
