Suspeito de 23 anos foi preso suspeito no bairro Jorge Teixeira, Manaus.

A polícia prendeu, na noite de quinta-feira (25), um jovem de 23 anos suspeito de tentar matar duas mulheres no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Segundo a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a confusão ocorreu por volta das 23h, na Rua Peixe Agulha. A corporação não detalhou como a situação começou.

Os policiais acionaram a viatura e, ao chegar ao local, encontraram as vítimas feridas, entre elas uma adolescente. O suspeito que tentou matar as mulheres em Manaus também apresentava ferimentos.

A equipe encaminhou o homem e uma das mulheres ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. A vítima menor de idade também recebeu atendimento médico, mas teve alta ainda durante a madrugada.

A Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher da Zona Norte investiga o caso.

