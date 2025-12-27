País e Mundo

Campinas (SP) – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um motorista de ônibus da linha 249 agredindo um pedestre no Centro de Campinas. As imagens chamaram atenção pela violência da cena, registrada por pessoas que passavam pelo local.

Discussão teria começado após infração de trânsito

Segundo o relato de uma testemunha, o motorista não respeitou a faixa de pedestres. Diante da situação, o homem reclamou da atitude, alegando falta de respeito no trânsito.

Agressões foram gravadas por populares

Após a discussão, o motorista desceu do ônibus e passou a agredir o pedestre. Toda a ação foi registrada em vídeo e rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

Emdec vai cobrar esclarecimentos da empresa

Em nota, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) informou que não havia recebido registro oficial da ocorrência até a divulgação das imagens.

A autarquia afirmou que irá acionar a empresa Altercamp, responsável pela linha, para esclarecer os fatos e adotar as medidas administrativas cabíveis.

Conduta foi considerada inadequada

A Emdec lamentou o episódio e classificou a postura do motorista como totalmente inadequada e contrária aos princípios da boa prestação do serviço de transporte público.

VEJA VÍDEO

Leia mais:

VÍDEO: Vídeo mostra início de incêndio em pavilhão na COP30