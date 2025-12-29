Tensão

Kremlin confirma ligação entre os presidentes após acusação de ataque com drones

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, informou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira (29), que o governo russo pode reavaliar sua posição nas negociações de paz em andamento. A informação foi confirmada pelo Kremlin.

A possível mudança de postura ocorre após Moscou acusar a Ucrânia de realizar um ataque com drones contra uma das residências oficiais de Putin.

De acordo com autoridades russas, a ofensiva teria envolvido dezenas de equipamentos aéreos não tripulados.

Kiev nega ofensiva

No entanto, o governo ucraniano negou as acusações. A gestão do presidente Volodymyr Zelensky rejeitou a versão de que 91 drones teriam sido lançados contra o norte da Rússia e classificou as declarações como falsas.

Além disso, Kiev acusou Moscou de tentar desestabilizar e enfraquecer as tratativas diplomáticas em curso.

De acordo com o conselheiro de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, Putin e Trump conversaram por telefone nesta segunda-feira.

Durante a ligação, o líder russo foi atualizado sobre os contatos recentes entre os Estados Unidos e a Ucrânia.

Ligação entre líderes

Putin também relatou a Trump o suposto ataque à residência presidencial. Conforme Ushakov, o republicano ficou chocado ao tomar conhecimento do episódio.

Por fim, mais cedo, a Casa Branca informou apenas que a conversa entre os dois presidentes foi “positiva”.

