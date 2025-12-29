Saúde

Ex-presidente realizou procedimento em Brasília; Michelle Bolsonaro acompanha internação

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por mais uma cirurgia nesta segunda-feira (29), em Brasília, com o objetivo de controlar crises de soluços.

A intervenção foi concluída pouco antes das 15h, conforme informou sua esposa, Michelle Bolsonaro, em publicação nas redes sociais.

“Procedimento finalizado. Graças a Deus, agora aguardamos ele subir para o quarto”, escreveu Michelle. A ex-primeira dama é a única pessoa autorizada a permanecer com Bolsonaro durante a noite no hospital.

Agora, aguarda-se a divulgação de um novo boletim médico ou de uma coletiva de imprensa pela equipe responsável pelo tratamento do ex-presidente.

Detalhes do procedimento

De acordo com o Hospital DF Star, o procedimento teve como objetivo bloquear o nervo frênico esquerdo, responsável pelo controle do diafragma.

A cirurgia complementa o tratamento iniciado no último sábado (27), quando Bolsonaro passou pelo mesmo procedimento no lado direito.

O ex-presidente está internado desde 24 de dezembro e havia passado, no dia de Natal, por uma cirurgia de hérnia inguinal. Segundo os médicos, a previsão de alta permanece para 31 de janeiro.

Liberação

Bolsonaro recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para deixar a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por sua condenação na trama golpista.

