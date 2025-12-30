Duplo homicídio

Duplo homicídio ocorreu durante a noite de segunda-feira (29)

Um casal, que não teve os nomes divulgados, foi morto a tiros na noite de segunda-feira (29), na rua W, em Tabatinga, no interior do Amazonas.

Segundo testemunhas, um pistoleiro se aproximou das vítimas e efetuou disparos de arma de fogo. O casal foi surpreendido pelo ataque. O homem foi atingido principalmente na cabeça.

O suspeito fugiu logo após o crime. Até o momento, não há informações sobre a motivação do duplo homicídio.

Os corpos foram removidos, e o caso é investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

