Homicídio

Câmeras registraram o suspeito perseguindo a vítima com uma faca; família cita ciúmes como possível motivação.

Um homem, identificado como Michel Tamborini da Silva, de 34 anos, foi morto a facadas após uma discussão em um bar na comunidade Nova Jerusalém, Km 179 da BR-174, em Presidente Figueiredo (AM), na quinta-feira (1).

Câmeras de segurança registraram o crime. As imagens mostram o principal suspeito, Alexson Salgado Cardoso, de 25 anos, conhecido como “Brancão”, bebendo com amigos quando Michel chega fazendo barulho com sua moto.

Os dois discutiram. Pouco depois, Brancão pegou uma faca e perseguiu Michel. A vítima tentou fugir, mas acabou esfaqueada. Michel foi socorrido e levado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Brancão também precisou de atendimento médico. Depois de ser atendido, ele fugiu com ajuda de familiares.

Segundo a família da vítima, o ataque teria motivações além do barulho da moto, incluindo ciúmes, já que Michel é ex-companheiro da atual namorada de Brancão.

A Polícia Civil do Amazonas vai investigar o caso.

