Paciente deu entrada após queda; hospital pede ajuda para localizar família.

Manaus (AM) — O Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, unidade da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), solicita ajuda para localizar os familiares de um paciente internado sem identificação.

Paciente deu entrada após queda

O idoso foi levado ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no dia 21 de dezembro, após sofrer uma queda da própria altura. Até o momento, ele permanece sem referência familiar ou responsável legal.

Serviço Social pede divulgação

O Serviço Social da unidade solicita a divulgação da imagem do paciente para facilitar o reencontro com seus familiares. A equipe reforça a importância da colaboração da população para localizar a rede de apoio do idoso.

Como ajudar

Quem tiver informações sobre a família do paciente pode entrar em contato pelos telefones: (92) 3249-9062 ou 99378-8158, ou procurar diretamente o Serviço Social do hospital, localizado na Avenida Cosme Ferreira, 3.937, bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

