Lutador Luis Neto se prepara para duelo no Jungle Classic Jiu-Jitsu em Manaus

Manaus (AM) – O lutador Luis Neto, de 47 anos, vai enfrentar mais um desafio neste sábado (14). O amazonense vai lutar contra Almir Marcelo, de Rondônia, no Jungle Classic Jiu-Jitsu, no Centro de Convenções do Manaus Plaza. O atleta está na reta final de preparação e espera levar a melhor na luta.

O lutador, que em sua última disputa venceu quatro lutas no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu, está com um treino intenso para sair vencedor no próximo duelo.

Na última competição, Luis venceu quatro vezes. Foto: Divulgação

Treinando seis vezes por semana e com uma preparação física voltada para a luta, Luis está totalmente motivado e preparado para vencer a luta. O atleta revela que sabe que carrega uma enorme responsabilidade, pois há muitas pessoas que acreditam em seu potencial.

“Responsabilidade total, porque muitos que me acompanham acreditam no potencial e esperam uma grande luta”, declarou o experiente lutador.

Assim como há a preparação dias antes da luta, há também a preparação horas antes do esperado momento. Luis revelou que o seu segredo é descansar e se concentrar no dia antes da competição, para que no dia, ele dê seu máximo.

Caso vença a luta no sábado, esta não será a primeira vez que Luis levou a melhor no Jungle Classic Jiu-jitsu. Em 2019, o lutador venceu o embate contra o Tom Angra e, por isso, pode ser bicampeão na edição de 2022.

Próximas competições

Após a luta de sábado no Jungle Classic Jiu-Jitsu, Luis já visa outros projetos. O atleta se prepara para participar de seminários e eventos e existe a chance do lutador competir no evento “Último Samurai”, que acontece na capital amazonense.

“Vou cumprir uma agenda repleta de seminários e eventos. Há uma possibilidade de eu voltar a lutar no final de junho em Manaus no evento ‘Último Samurai'”, contou Neto.

Mas afinal, qual seria o segredo para que Luis tivesse tão bons resultados? O lutador conta que trata o jiu-jitsu não somente como esporte, mas sim como um estilo de vida.

Desde as primeiras horas do dia, Luis se dedica ao esporte e toda a sua rotina é voltada para que ele tenha um bom desempenho dentro do segmento, exercitando não só o corpo, mas a mente também. Além disso, amar o que faz é essencial.

“O Jiu-Jitsu é meu estilo de vida, acordo e vou treinar. Me alimento visando o próximo treino. À noite, após o último treino do dia, vou descansar com a sensação de ter feito o meu melhor e já na expectativa de ter na manhã seguinte mais uma oportunidade de melhorar fisicamente, intelectualmente e tornar meu psicológico inabalável. Tem que se doar e amar o que faz”, finaliza o lutador.

A competição

O Jungle Classic é uma competição de alto nível técnico, com a presença da “old school” do BJJ (Brazilian Jiu-Jitsu) do Amazonas, incluindo a ilustre participação de experientes faixas pretas de outros estados do Brasil. O card contará com 28 atletas, que proporcionarão 14 lutas.

Os ingressos para o show já estão à venda ao preço de R$ 100 (cadeira VIP) e R$ 1.200 (mesa com 8 lugares), em dois pontos: Tatames Fight Shop (Rua C-10, número 1.490, no Japiim 2) e na Megatuji (Shopping Rio Center, Loja 68, Rua Rio Madeira, esquina com a Rua João Valério, Vieiralves).

O Jungle Classic também inovará nesta edição, com vendas do espetáculo pelo Pay Per View, por meio da BJJ TV (faça seu cadastro pelo www.bjjpro.tv). O valor para assistir ao evento no conforto de casa é R$ 69,90. Informações pelo (92) 98823-4840.

